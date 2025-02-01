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Тюменцы увеличили объём сбережений и стали чаще открывать вклады через интернет

Экономика, 18:19 25 февраля 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Объём средств на счетах жителей Тюменской области в Сбере за год вырос больше, чем на треть.

По итогам 2024 года объём вкладов жителей Тюменской области (без учёта ХМАО и ЯНАО) на счетах в Сбере достиг отметки 146 млрд. рублей. За год портфель вырос на 37%. Для сравнения, в 2023 году темп роста составил 27%.

Растёт доля вкладов, которые тюменцы открывают дистанционно. Если в начале 2024 года этот показатель составлял 51%, то на начало 2025 года — уже 59%.

Доля валютных вкладов в общем портфеле пассивов сократилась с 4,7% до 2,8%.

Среди клиентов Уральского банка Сбербанка наиболее популярны вклады сроком от 6 месяцев до 1 года, их доля выросла с 34% до 81%. Доля вкладов от 3 до 6 месяцев составляет 18,5%, от 1 до 2 лет — 5,4%, от 1 до 3 месяцев — 3,6%, от 3 лет — 2,4%.

"Мы наблюдаем стабильный рост средств на счетах, а дистанционное обслуживание становится более востребованным. Всё больше вкладчиков выбирают удобные цифровые сервисы, а среди сроков размещения лидируют депозиты средней продолжительности. Эти тенденции подтверждают нашу роль как партнёра, помогающего эффективно управлять финансами", - рассказал Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка.

"Открыть вклад или счёт в Сбере можно несколькими способами. Самый быстрый и простой — с помощью мобильного приложения. Ставки по вкладам здесь выше, чем при оформлении в офисе. Процесс занимает буквально пару минут: достаточно перевести средства с карты или другого счёта. Второй вариант — пригласить выездного менеджера. Он приедет бесплатно в удобное для вас время и место и поможет подобрать подходящий вариант. Третий — классический — метод: завести вклад, посетив отделение Сбера", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

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