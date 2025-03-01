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Альберт Суфианов прокомментировал закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров

Политика, 12:02 01 марта 2025

фото Тюменская областная дума

Депутат Тюменской областной думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов прокомментировал закон по борьбе со сниффингом (вдыхание паров углеводородных сжиженных газов для достижения опьянения). По его мнению, сегодня важно многое делать для оздоровления нации, тем более что инструменты для этого все есть.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

"Работа в этом направлении не стоит на месте, идет развитие, эффективно в этом плане трудится и депутатский корпус, комитет по социальной политике. Лично для меня эта тема близка, с 2017 года я курирую проект "Единой России" "Жизнь в ясном сознании", куда входит несколько социальных и образовательных учреждений. В областном центре профилактики и реабилитации для взрослых и подростков, страдающих от пагубных привычек: алкоголизма и употребления запрещенных веществ – нам удалось многое сделать. В первую очередь ребята там обретают семью, живут в комфортных условиях, мы их обследуем и помогаем восстановить здоровье. Только комплексный подход разных структур даст результат", - отметил Альберт Суфианов.

Первое в 2025 году заседание Тюменской областной думы состоялось 20 февраля. Народные избранники также обсудили тонкости стратегически важных законов, в числе которых – поддержка молодых семей бойцов специальной военной операции и многие другие вопросы.

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# Альберт Суфианов , облдума

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