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Представители банков семи стран мира смогут участвовать в валютных торгах в России

Экономика, 08:56 28 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России, расширило правительство РФ. В него вошли представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии.

Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40. Распоряжение об этом подписано, сообщает кабмин.

Первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран был утвержден правительством в сентябре 2023 года. Он включал в себя более 30 государств, в число которых вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика.

Подписанное распоряжение – часть работы по реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. Они позволяют повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте.

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# валюта , правительство

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