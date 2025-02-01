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Ялуторовский видеоблог "Поехали на праздник" стал вторым на российской PR-премии

Общество, 15:32 27 февраля 2025

vk.com/ninabesh

Видеоблог "Поехали на праздник" - авторский проект ялуторовчанки Нины Бешенцовой - получил диплом второй степени по итогам XX Премии в области развития общественных связей RuPoR в Воронеже. Она учреждена по инициативе устроителя премии Russian Travel Awards Геннадия Шаталова.

"В прошлом году мы сняли два выпуска: "Поехали на праздник" в Бирск, на образовательный историко-патриотический рекон "Река времени". Это общественная молодёжная площадка для практического знакомства с историей и культурой родного края, национальных традиций, которая сопровождается реконструкцией исторических костюмов и событий. И второй - "Поехали на праздник" в Ялуторовск, на фестиваль казачьей культуры "Батькина каша". И еще два подкаста с экспертами было. Потом наш проект стал лучшим проектом по популяризации событийного туризма в УФО и вторым по России. И вот в этом году решили поучаствовать в RuPoR", - рассказала в интервью "Тюменской линии" Нина Бешенцева.

Победа в юбилейной премии досталась проекту "Трамвайные истории" из Таганрога.

vk.com/ninabesh vk.com/ninabesh ﻿

Нина Бешенцева отметила, что ее авторские выпуски, где режиссером и сценаристом выступает Олеся Фирсова, также были показаны на художественно-промышленной выставке "Уникальная Россия" в Москве, в "Гостином дворе" в рамках премьерного показа фильмов фестиваля геобрендов "Земля открытий".

Добавим, Ялуторовский острог, руководителем которого является Нина Бешенцева, пользуется большой популярностью у туристов Тюменской области. Он входит в число одних из самых посещаемых объектов. Неоднократно проекты учреждения отмечались на окружном, федеральном уровнях. Сама Нина Бешенцева в 2024 г. впервые стала спикером XIII Евразийского ивент-форума.

Подкасты острога доступны по ссылке.

Анжела Лебедева

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# Нина Бешенцева , туризм , Ялуторовский острог

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