Тюменцы победили в смешанной эстафете на юниорском первенстве по биатлону

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Первая команда Тюменской области в составе Маргариты Болдыревой и Никиты Малюгина показала лучшее время по итогам смешанной эстафеты на юниорском первенстве России в тюменском центре "Жемчужина Сибири" 28 февраля. В первый день состязаний Маргарита получила бронзу, Никита - серебро в индивидуальной гонке, сообщает Союз биатлонистов России.

Всего в смешанной эстафете первенства участвовали 28 команд субъектов Российской Федерации, а также две сборные Беларуси. Сразу три команды выставили хозяева соревнований-тюменцы, по две – от Республики Башкирия, ХМАО-Югры, Красноярского края, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей и Санкт-Петербурга, по одной – от Республик Мордовия, Саха (Якутия) и Татарстана, Чувашской и Удмуртской республик, ЯНАО, Пермского края, Москвы, Камчатской, Московской и Мурманской областей.

Второй результат у Аделии Гатауллиной и Егора Соломенникова из Удмуртии, третий показали белорусы Анна Макарская и Денис Ерёмов. Поскольку сборные Беларуси выступают на первенстве России вне зачёта, "бронза" досталась Лейсане Гусаковой и Айдару Абдуллину из Татарстана.