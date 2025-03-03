В России усилят работу по передаче федеральных земель под строительство жилья регионам

| Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

Комплексную систему по эффективному управлению федеральным имуществом выстраивает комиссия по жилищному строительству. Она позволит правильно определять баланс использования публичной собственности и выстроить оптимальную работу по передаче имущества на иной уровень власти, прекращать полномочия в случае нецелевого или неэффективного использования, сообщает правительство РФ.

Все необходимые правительственные акты по расширению полномочий комиссии уже внесены в правительство. За последнее время из федерального имущества было выведено 11,5 тыс. га. Это позволило увеличить объемы строительства и принесло доход в федеральный бюджет в размере 100 млрд рублей.

Ведется работа по инвентаризации федерального имущества на предмет возможного использования участков под строительство.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о реализации программы комплексного развития территории. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" необходимо построить до 2030 года более 1 млрд кв. м жилья. Созданная правительством комиссия по развитию жилищного строительства работает над выявлением неэффективного использования земель, находящихся в федеральной казне, с целью передачи их под строительство.

Росимущество работает над созданием единой цифровой платформы, позволяющей вести учет публичного имущества на территории России. Это позволит систематизировать данные, централизовать учет объектов, не поставленных на кадастровый учет и неразграниченной собственности.

"Мы рассчитываем, что такие решения будут способствовать росту качества жизни наших людей и достижению национальных целей, которые определил президент", – сказал председатель правительства Михаил Мишустин.