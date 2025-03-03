  • 3 марта 20253.03.2025понедельник
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер южный

В России усилят работу по передаче федеральных земель под строительство жилья регионам

Экономика, 16:59 03 марта 2025

Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

Комплексную систему по эффективному управлению федеральным имуществом выстраивает комиссия по жилищному строительству. Она позволит правильно определять баланс использования публичной собственности и выстроить оптимальную работу по передаче имущества на иной уровень власти, прекращать полномочия в случае нецелевого или неэффективного использования, сообщает правительство РФ.

Все необходимые правительственные акты по расширению полномочий комиссии уже внесены в правительство. За последнее время из федерального имущества было выведено 11,5 тыс. га. Это позволило увеличить объемы строительства и принесло доход в федеральный бюджет в размере 100 млрд рублей.

Ведется работа по инвентаризации федерального имущества на предмет возможного использования участков под строительство.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о реализации программы комплексного развития территории. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" необходимо построить до 2030 года более 1 млрд кв. м жилья. Созданная правительством комиссия по развитию жилищного строительства работает над выявлением неэффективного использования земель, находящихся в федеральной казне, с целью передачи их под строительство.

Росимущество работает над созданием единой цифровой платформы, позволяющей вести учет публичного имущества на территории России. Это позволит систематизировать данные, централизовать учет объектов, не поставленных на кадастровый учет и неразграниченной собственности.

"Мы рассчитываем, что такие решения будут способствовать росту качества жизни наших людей и достижению национальных целей, которые определил президент", – сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# КРТ , правительство , строительство жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 03.03.2025Питомники по разведению лососевых видов рыб могут рассчитывать на компенсацию 25 % затрат
16:59 03.03.2025В России усилят работу по передаче федеральных земель под строительство жилья регионам
16:37 03.03.2025Фермеры продали тюменцам на ярмарках четыре тонны продукции
16:04 03.03.2025Сбер в Тюменской области начал выдавать карты ветерана

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора