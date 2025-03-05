Валерия Матвиенко расскажет тюменцам о проектном менеджменте

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар "Проектный менеджмент, грантрайтинг и внебюджетные источники финансирования" начнется в Тюменском технопарке, зал "Точка кипения" (ул.Республики 142) 11 марта в 11 часов. Он интересен прежде всего тем, у кого есть бизнес-идея социального проекта, но не хватает средств на её реализацию, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

Спикер - тренер школы социального предпринимательства, разработчик и тренер программы Progorod, СИБУРа Валерия Матвиенко расскажет, как управлять проектами, находить внебюджетные источники финансирования и писать заявки, которые выигрывают гранты.

На семинаре слушатели узнают: как грамотно управлять социальными проектами и планировать их реализацию; как подготовить грантовую заявку и избежать типичных ошибок; где искать финансирование и как эффективно его привлекать.

Регистрация по ссылке.

Семинар организован по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".