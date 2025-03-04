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Банки запускают функцию самостоятельной разблокировки личного кабинета

Экономика, 14:45 04 марта 2025

Донат Сорокин | Фото: Донат Сорокин

Крупный банк запустил функцию самостоятельного восстановления доступа в онлайн-банк с помощью банковской карты с NFC-чипом. Клиенту достаточно поднести ее к смартфону — и доступ будет восстановлен. Также с помощью NFC можно разблокировать онлайн-банк, если клиент ранее сам заблокировал свой личный кабинет, например, опасаясь мошенников.

"Раньше, чтобы вернуть доступ к личному кабинету, примерно половине клиентов приходилось идти в офис банка, а остальным — искать банкомат или звонить в контакт-центр. Теперь это стало гораздо проще и быстрее — достаточно приложить карту к смартфону, и вы снова сможете пользоваться онлайн-банком. Это как запасной ключ, который всегда при вас. Нам удалось совместить удобство и безопасность нового функционала: мошенники не смогут войти без физической карты, даже если узнают ее данные", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Чтобы восстановить доступ в личный кабинет, пользователю достаточно выбрать разблокировку по NFC, приложить карту к смартфону и создать новый код доступа. Эта функция доступна для устройств Android 6.0 и выше. После успешного считывания карты клиент сможет авторизоваться в своем мобильном онлайн-банке.

Также по NFC клиенты могут подтвердить свой доверенный номер телефона, просто приложив свою карту к смартфону.

Донат Сорокин | Фото: Донат Сорокин

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# банки , онлайн , цифровизация

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