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На Ozon появились товары производителей Тюменской области

Экономика, 14:15 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели, которые производят товары в Тюменской области, теперь могут разместить их на специальной витрине маркетплейса Ozon и получить дополнительное продвижение на его многомиллионную аудиторию.

Инициативу реализовали российский маркетплейс Ozon и центр "Мой бизнес" инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке правительства Тюменской области, в рамках проекта компании "Сделано в России", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Запуск витрины "Сделано в Тюменской области", по словам руководителя центра "Мой бизнес" Ильяны Багишевой, позволит локальным производителям легче выходить на федеральный рынок и укрепить позиции региональных брендов, а покупателям — находить и поддерживать продукцию местного производства.

На витрине уже представили более 650 товаров, среди которых продукция для дома и ремонта, спорта и туризма, красоты и здоровья, а также товары для детей и животных. Размещение в разделе бесплатно. Подать заявку могут предприниматели, которые производят и уже продают товар на маркетплейсе Ozon.

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# Ozon , предприниматели , торговля

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