  • 6 марта 20256.03.2025четверг
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер северный

В Тюменской области открыли сервисный центр "Кировец-72"

Экономика, 12:36 06 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Сервисный центр "Кировец-72" по ремонту сельскохозяйственных тракторов и агрегатов открыли в Тюмени 6 марта. Его специалисты обеспечат грамотную техподдержку и обслуживание парка хозяйств Тюменской области, что особенно важно в пиковые агросезоны.

﻿

"Кировец" всегда выручал сельхозтоваропроизводителей. Это универсальная машина, которая работает на полях и участвует в трамбовке силосных траншей для того, чтобы корма были заготовлены максимально качественно. В любом технологическом аспекте это незаменимая машина. Уверен, что опыт, в том числе эксплуатации в наших сибирских условиях подобной техники, позволит разработчикам получить обратную связь и еще больше усовершенствовать машины. Будем ждать следующую уже беспилотную технику, такие опытные образцы у Петербургского тракторного завода есть. В ближайшие время они появятся и на тюменских полях", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов на торжественном открытии центра.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По словам депутата Тюменской областной думы Виктора Рейна, техническое обеспечение предприятий АПК является одним из шагов в достижении продовольственной безопасности.

"И когда президентом России поставлена задача добиться технологического суверенитета, появление отечественной техники особо радует. Особенно конкурентоспособной. Пожелаю сельхозтовароизводителям Тюменской области удачи в весенних полевых работах", - напутствовал представителей агропредприятий депутат.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Директор "Петербургского тракторного завода" Сергей Серебряков подчеркнул, что сервисный центр обеспечили запасными частями в достаточном объеме, чтобы обслуживать парк техники, который сегодня экспулатируется в Тюменской области.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Это гарантия того, что сервис будет на очень высоком уровне. Кроме того, выполяется задача по привлечению в сферу молодежи, кадрового обеспечения. Важно создать преемственность сервисных специалистов. А также применять цировые решения, которые позволяют удаленно проводить мониторинг техники, предупреждать аварии и поломки, повышать профессионализм механизаторов. Образовательные программы будем реализовывать в том числе на базе этого сервисного центра", - пояснил директор производства.

﻿

Отметим, что сервисный центр работает в тестовом режиме с декабря, и за это время специалисты уже отремонтировали 10 двигателей и семь коробок передач. Объект укомплектован специализированным оборудованием: системой мойки, двумя постами, кран-балкой грузоподъёмностью 3,2 т для крупно-узлового ремонта. Также здесь есть агрегатная мастерская и другие.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , Виктор Рейн , Владимир Чейметов , сельхозтехника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 06.03.2025Ялуторовскую и Вагайскую больницы укомплектовали новыми автомобилями
13:09 06.03.2025Рабочую группу по регуляторному контракту создадут в Тюменской области
12:36 06.03.2025В Тюменской области открыли сервисный центр "Кировец-72"
11:41 06.03.2025В Уватском районе с вводом новой ГРС шесть сел подключат к природному газу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора