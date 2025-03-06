В Тюменской области открыли сервисный центр "Кировец-72"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Сервисный центр "Кировец-72" по ремонту сельскохозяйственных тракторов и агрегатов открыли в Тюмени 6 марта. Его специалисты обеспечат грамотную техподдержку и обслуживание парка хозяйств Тюменской области, что особенно важно в пиковые агросезоны.

"Кировец" всегда выручал сельхозтоваропроизводителей. Это универсальная машина, которая работает на полях и участвует в трамбовке силосных траншей для того, чтобы корма были заготовлены максимально качественно. В любом технологическом аспекте это незаменимая машина. Уверен, что опыт, в том числе эксплуатации в наших сибирских условиях подобной техники, позволит разработчикам получить обратную связь и еще больше усовершенствовать машины. Будем ждать следующую уже беспилотную технику, такие опытные образцы у Петербургского тракторного завода есть. В ближайшие время они появятся и на тюменских полях", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов на торжественном открытии центра.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По словам депутата Тюменской областной думы Виктора Рейна, техническое обеспечение предприятий АПК является одним из шагов в достижении продовольственной безопасности.

"И когда президентом России поставлена задача добиться технологического суверенитета, появление отечественной техники особо радует. Особенно конкурентоспособной. Пожелаю сельхозтовароизводителям Тюменской области удачи в весенних полевых работах", - напутствовал представителей агропредприятий депутат.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Директор "Петербургского тракторного завода" Сергей Серебряков подчеркнул, что сервисный центр обеспечили запасными частями в достаточном объеме, чтобы обслуживать парк техники, который сегодня экспулатируется в Тюменской области.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Это гарантия того, что сервис будет на очень высоком уровне. Кроме того, выполяется задача по привлечению в сферу молодежи, кадрового обеспечения. Важно создать преемственность сервисных специалистов. А также применять цировые решения, которые позволяют удаленно проводить мониторинг техники, предупреждать аварии и поломки, повышать профессионализм механизаторов. Образовательные программы будем реализовывать в том числе на базе этого сервисного центра", - пояснил директор производства.

Отметим, что сервисный центр работает в тестовом режиме с декабря, и за это время специалисты уже отремонтировали 10 двигателей и семь коробок передач. Объект укомплектован специализированным оборудованием: системой мойки, двумя постами, кран-балкой грузоподъёмностью 3,2 т для крупно-узлового ремонта. Также здесь есть агрегатная мастерская и другие.

Оксана Корнеенкова