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В Росреестре по Тюменской области ежедневно совершают более 5 тыс. учетно-регистрационных действий

Экономика, 17:03 09 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2024 году специалистами Росреестра ежедневно совершалось свыше 5 тыс. учетно-регистрационных действий. Что, по словам руководителя управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, Владимира Кораблёва, на 7% больше, чем в 2023 году.

"Средний срок регистрации недвижимости составил 1,6 дня, а в электронном виде – 0,8 дня. Причем, из общего объема услуг по кадастровому учету и регистрации прав 60,7 % оказано в электронном виде", - отметил Владимир Кораблёв, который рассказал об итогах деятельности территориального органа Росреестра за прошлый год на заседании комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В 2024 году при непосредственном участии Росреестра принято 22 федеральных закона в сферах земельных и имущественных отношений, регистрации недвижимости, геодезии и картографии. Сегодня в работе находится 13 законодательных инициатив, которые планируется реализовать в 2025 году, сообщает пресс-служба облдумы.

Депутаты, по словам председателя комитета Владимира Ковина, положительно оценили оперативную работу ведомства по всем направлениям.

"Благодаря электронному взаимодействию повышается скорость и, безусловно, улучшается качество регистрационных процессов", - заявил Владимир Ковин.

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# Владимир Ковин , Владимир Кораблев , облдума , Росреестр

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