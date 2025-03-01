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Чемпионат России по баскетболу состоится в Тобольске

Спорт, 18:05 09 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чемпионат России по баскетболу в Тобольске 21-22 марта. Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" примет на своей площадке команду из Екатеринбурга - "ТСК-УРАЛ-УрГУПС", сообщает администрация города.

В заключительной серии игр регулярного чемпионата определится, с кем тоболяки сыграют в матчах плей-офф. Соперник будет зависеть от места в турнирной таблице.

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# баскетбол , Тобольск

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