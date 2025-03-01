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Две медали выиграли тюменцы на чемпионате России по лыжным гонкам

Спорт, 19:12 09 марта 2025

тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Две медали выиграли тюменцы в завершающий день на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани.

Серебро заработала мужская сборная Тюменской области в эстафете 4 по 7,5 км. В эстафетной гонке среди женщин команде покорилась бронзовая ступень пьедестала.

"Не обошлось и без тревожных новостей. Наша биатлонистка Виктория Сливко пропустила гонку из-за отравления. Но, как призналась спортсменка, чувствует она себя уже хорошо, просто бережёт силы для более важных — домашних — сражений. Ведь чемпионат России по биатлону стартует в Тюмени уже 13 марта", - написал в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он также отметил, что пропущенная гонка никак не повлияла на итоговый результат тюменской спортсменки. Виктория уверенно завоевала Кубок России по биатлону.

"Поздравляю наших спортсменов с успешными выступлениями и достойными результатами! Продолжаем болеть и поддерживать, впереди ещё много медалей", - добавил глава региона.

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# Александр Моор , Виктория Сливко , лыжники

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