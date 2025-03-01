Резервная группа представит Тюменскую область на чемпионате России по биатлону

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Спортсмены резервной группы представят Тюменскую область на втором этапе чемпионата России по биатлону, который пройдет в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 13 по 16 марта. Об этом сообщил заслуженный тренер России Максим Кугаевский на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия .

"Виктория Сливко заболела. Если повезет, возможно, она примет участие в воскресной эстафете. Под большим вопросом участие Александра Логинова. Резервная группа у нас сильная. Например, Вячеслав Малеев в Златоусте в масс-старте показал хороший результат. Большие надежды возлагаем на юниорку Елизавету Фролову", - добавил Максим Кугаевский.

Вячеслав Малеев сказал, что рад вернуться на родную землю и выступать на домашней трассе. "Я считаю, что Тюменская область одна из лучших в России по проведению мероприятий и самой трассы", - отметил он.

Напомним, всего на чемпионат приедут около 300 биатлонистов. На 7 марта участие подтвердили 203 спортсмена из 15 регионов страны и Республики Беларусь.

Юлия Божок