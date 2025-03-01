16 семьям Исетского района вручили жилищные сертификаты в 2025 году
16 молодым семьям Исетского района вручили жилищные сертификаты с начала года. С помощью господдержки они смогут купить или построить новое жилье, сообщил глава муниципального образования Николай Теньковский.
"Эта программа – отличный шанс для молодых семей осуществить мечту о собственном комфортном жилье. Каждая семья стояла с гордостью, получая документ, который приблизит их к уютной квартире или дому", - подчеркнул глава.
Он также выразил надежду на то, что с улучшением жилищных условий молодые семьи станут счастливее и крепче.