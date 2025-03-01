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16 семьям Исетского района вручили жилищные сертификаты в 2025 году

Экономика, 18:16 14 марта 2025

Сергйе Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергйе Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 молодым семьям Исетского района вручили жилищные сертификаты с начала года. С помощью господдержки они смогут купить или построить новое жилье, сообщил глава муниципального образования Николай Теньковский.

"Эта программа – отличный шанс для молодых семей осуществить мечту о собственном комфортном жилье. Каждая семья стояла с гордостью, получая документ, который приблизит их к уютной квартире или дому", - подчеркнул глава.

Он также выразил надежду на то, что с улучшением жилищных условий молодые семьи станут счастливее и крепче.

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# Исетский район , молодые семьи , сертификат , строительство жилья

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