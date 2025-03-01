Тюменские технологи улучшают производство рыбной продукции в Салехарде

| Фото: тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Тюменские технологи улучшают производство рыбной продукции в Салехарде. Они провели первые исследования по определению показателей технологического нормирования на рыбоперерабатывающих предприятиях, сообщает тюменский филиал ВНИРО.

Специалисты сектора технологии рыбных продуктов работали совместно со специалистами технологических служб комбинатов. Количество отходов и потерь определяли на всех этапах производства копченной рыбной продукции из частиковых видов рыб: при размораживании, разделке, мойке, посоле, копчении и охлаждении.

| Фото: тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Технологи отметили, что ямальские комбинаты используют прогрессивные технологии переработки рыбного сырья и современное оборудование. Это уменьшает потери и увеличивает выход готовой рыбной продукции.

По результатам комплексных работ ученые разработают материалы для актуализации норм выхода копченой рыбной продукции из водных биоресурсов внутренних водоёмов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.