НОВАТЭК окажет поддержку региону в создании Межуниверситетского кампуса в Тюмени

t.me/av_moor t.me/av_moor

Поддержку в создании Межуниверситетского кампуса в Тюмени правительству Тюменской области окажет компания НОВАТЭК. Этапы совместной работы обсудили губернатор Александр Моор и гендиректор холдинга Леонид Михельсон во время празднования 15 летия научно-технического центра "НОВАТЭК НТЦ".

"Много лет компания успешно внедряет инновационные решения и развивает потенциал отечественной энергетики, в том числе и разрабатывает собственные уникальные технологии. Наш регион в своем стратегическом развитии придерживается таких же подходов, как "НОВАТЭК" и "НОВАТЭК НТЦ". Отдельным поводом для гордости можно считать факт, что единственный НТЦ компании находится именно в Тюмени. Наш регион стал домом для "мозгового" центра крупнейшей частной компании России по добыче природного газа", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

Первый офис компании "НОВАТЭК НТЦ" был открыт в Тюмени в 2013 году, а в 2022 году введен в эксплуатацию Лабораторно-исследовательский центр. Он позволил проводить исследования, ранее доступные только зарубежным подрядчикам.

t.me/av_moor t.me/av_moor

"Мы договорились с Леонидом Викторовичем Михельсоном продолжить совместную работу, в том числе по созданию Межуниверситетского кампуса. Напоминаю, что строим его в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". Будущее развитие региона, включая промышленность и научную сферу, тесно связано с энергетикой. Уверен, что наше сотрудничество с "НОВАТЭК" будет только укрепляться", - подчеркнул Александр Моор.