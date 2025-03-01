Более 723 тысяч обращений в сфере недвижимости подали тюменцы
Более 723 тыс. обращений в сфере недвижимости подали тюменцы за январь и февраль 2025 г. Жители региона подали заявления о кадастровом учете недвижимости и регистрации прав на нее, сообщает Росреестр по Тюменской области.
Кроме того, жители региона просили предоставить им сведения из Единого государственного реестра недвижимости. На них пришлось 674,7 тыс. всех запросов с начала года.
Средний фактический срок регистрации прав на недвижимость в феврале составил один день, кадастрового учета – 1,6 дня, в рамках единой процедуры учета и регистрации – 2,2 дня, пишет МегаТюмень.