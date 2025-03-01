Аграрии на экспорт зерна получат господдержку в объеме более 7,7 млрд рублей

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Более 7,7 млрд рублей на субсидирование программы льготного кредитования сельхозэкспортеров направит правительство РФ. Средства пойдут на субсидирование льготных займов, ранее предоставленных предприятиям АПК и предпринимателям на производство и переработку сельхозпродукции, поставляемой в дружественные страны.

По информации кабмина, данная поддержка позволяет аграриям наращивать объемы производства и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Льготное кредитование экспортеров сельскохозяйственной продукции стартовало в 2019 г. Поддержка организаций – поставщиков продукции АПК в дружественные страны осуществляется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".