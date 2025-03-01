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Аграрии на экспорт зерна получат господдержку в объеме более 7,7 млрд рублей

Экономика, 17:45 17 марта 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Более 7,7 млрд рублей на субсидирование программы льготного кредитования сельхозэкспортеров направит правительство РФ. Средства пойдут на субсидирование льготных займов, ранее предоставленных предприятиям АПК и предпринимателям на производство и переработку сельхозпродукции, поставляемой в дружественные страны.

По информации кабмина, данная поддержка позволяет аграриям наращивать объемы производства и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Льготное кредитование экспортеров сельскохозяйственной продукции стартовало в 2019 г. Поддержка организаций – поставщиков продукции АПК в дружественные страны осуществляется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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# зерно , национальный проект Международная кооперация и экспорт , Правительство РФ , сельское хозяйство

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