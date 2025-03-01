От тюменцев ждут заявки на участие в медицинском саммите в Индии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Саммит Tamil Nadu Medical Value Travel Summit-2025 пройдет в индийском городе Ченнаи 4-5 апреля. Формированием делегации Тюменской области занимается Торгово-промышленная палата.

"Мероприятие направлено на демонстрацию значительного потенциала индийской индустрии здравоохранения и реабилитации для привлечения иностранных инвестиций, увеличения потока в сфере медицинского туризма. В рамках мероприятия состоятся: выставка ряда больниц и компаний, связанных со сферой здравоохранения, B2B-встречи и практические семинары по медицинскому туризму, здравоохранению и реабилитации", - рассказали в ТПП.

К участию приглашают: больницы, медицинские страховые компании, государственные медицинские колледжи, представителей департамента здравоохранения, компании медицинского туризма, агентства по направлению на лечение за рубеж, компании, продвигающие оздоровительные центры.

По вопросам участия обращаться: +7 (952) 684-93-17 - ведущий специалист центра ВЭД Екатерина Сауэр.