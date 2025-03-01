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Россияне увеличили сбережения в рублях

Экономика, 11:18 18 марта 2025

Донат Сорокин | Фото: Донат Сорокин

Объем сбережений жителей страны в отечественных банках вырос в феврале на 2,1 %, или более 1 трлн рублей, и достиг 54,2 трлн рублей. Такой же приток накоплений на счета был и в феврале прошлого года. Притом что в январе наблюдалось сезонное снижение на 475 млрд рублей.

"Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, "время вкладчика" продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления", – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.

Также в ВТБ прогнозируют, что по итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по результатам всего года превысит 68 трлн. По оценке аналитиков, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода. Только за февраль россияне открыли в этом банке более 711 тыс. вкладов.

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