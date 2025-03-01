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Тюменская область продолжает развивать сотрудничество с Республикой Индия

Экономика, 17:34 20 марта 2025

департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Инвестиционный потенциал Тюменской области и межуниверситетский кампус в Тюмени презентовали в рамках II форума "Умные города Российско-Индийское межрегиональное сотрудничество". Событие проходит в Нью-Дели 20 марта.

Регион представляет заместитель директора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов.

"Состоялась презентация инвестиционного, промышленного и научного потенциала региона, в том числе кампуса. Индия славится развитием фармацевтики, биобезопасности и IT-индустрии", — передает слова Александра Горлатова информационный центр правительства Тюменской области.

По его словам, индийские партнеры проявляют большой интерес к Тюменской области. Регион рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества.

департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Напомним, Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

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# инвестиции , национальный проект Молодёжь и дети , экономика

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