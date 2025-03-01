Тюменская область продолжает развивать сотрудничество с Республикой Индия
Инвестиционный потенциал Тюменской области и межуниверситетский кампус в Тюмени презентовали в рамках II форума "Умные города Российско-Индийское межрегиональное сотрудничество". Событие проходит в Нью-Дели 20 марта.
Регион представляет заместитель директора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов.
"Состоялась презентация инвестиционного, промышленного и научного потенциала региона, в том числе кампуса. Индия славится развитием фармацевтики, биобезопасности и IT-индустрии", — передает слова Александра Горлатова информационный центр правительства Тюменской области.
По его словам, индийские партнеры проявляют большой интерес к Тюменской области. Регион рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества.
Напомним, Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".