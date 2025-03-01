Студенты и школьники станут участниками событий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Студенты и школьники станут активными участниками событий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области. Ведь сохранение памяти о нашей Великой Победе в сердцах подрастающего поколения тюменцев – общая важнейшая задача. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.

Он провел заседание Координационного совета по взаимодействию с "Движением первых". Обсудили план работы на 2025 год. Глава региона отметил, что общаясь с активистами "Движения первых", с радостью видит, что ребята растут настоящими патриотами.

Также он предложил участникам "Движения первых" помочь своим товарищам разобраться в вопросах информационной безопасности.

"Молодые люди неплохо ориентируются в современных технологиях, легко осваивают гаджеты. При этом, проводя время в социальных сетях, очень важно научиться психологически защищать себя и других от злоумышленников, которые активно используют возможности Интернета в своих целях. Думаю, "Движение первых" может многое сделать для решения этой проблемы", — подчеркнул Александр Моор.

Глава региона пожелал ребятам и их наставникам успехов в работе. Любая позитивная инициатива "Движения первых" всегда получит поддержку, заверил он.