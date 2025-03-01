  • 20 марта 202520.03.2025четверг
  • USD82,8487
    EUR90,8257
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

Студенты и школьники станут участниками событий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Губернатор, 17:03 20 марта 2025

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Студенты и школьники станут активными участниками событий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области. Ведь сохранение памяти о нашей Великой Победе в сердцах подрастающего поколения тюменцев – общая важнейшая задача. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.

Он провел заседание Координационного совета по взаимодействию с "Движением первых". Обсудили план работы на 2025 год. Глава региона отметил, что общаясь с активистами "Движения первых", с радостью видит, что ребята растут настоящими патриотами.

Также он предложил участникам "Движения первых" помочь своим товарищам разобраться в вопросах информационной безопасности.

"Молодые люди неплохо ориентируются в современных технологиях, легко осваивают гаджеты. При этом, проводя время в социальных сетях, очень важно научиться психологически защищать себя и других от злоумышленников, которые активно используют возможности Интернета в своих целях. Думаю, "Движение первых" может многое сделать для решения этой проблемы", — подчеркнул Александр Моор.

Глава региона пожелал ребятам и их наставникам успехов в работе. Любая позитивная инициатива "Движения первых" всегда получит поддержку, заверил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Движение первых , дети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 20.03.2025Студенты и школьники станут участниками событий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
11:52 20.03.2025Региональные выплаты для участковых полиции введут в Тюменской области
11:30 19.03.2025Александр Моор: подготовка к паводку в регионе идет в плановом режиме
20:24 18.03.2025Губернатор Тюменской области поздравил Героя России с 85-летием

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора