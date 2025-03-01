Жители Тюменской области стали больше оформлять автокредитов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,5 % выросло количество оформленных кредитов на покупку машины в Тюменской области за февраль. Жители региона получили 750 таких займов, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Тенденция не характерна для большинства регионов – лидеров по количеству выдаваемых автокредитов. Прирост зафиксировали также у Югре – плюс 3,7 %, Удмуртии – 0,9 %, в Кемеровской и Самарской областях – 0,5 % и 0,4 % соответственно.

Отметим, в январе жители Тюменской области оформили на 49,5 % меньше автокредитов, чем в декабре годом ранее.

Оксана Корнеенкова