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Жители Тюменской области стали больше оформлять автокредитов

Экономика, 16:49 24 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,5 % выросло количество оформленных кредитов на покупку машины в Тюменской области за февраль. Жители региона получили 750 таких займов, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Тенденция не характерна для большинства регионов – лидеров по количеству выдаваемых автокредитов. Прирост зафиксировали также у Югре – плюс 3,7 %, Удмуртии – 0,9 %, в Кемеровской и Самарской областях – 0,5 % и 0,4 % соответственно.

Отметим, в январе жители Тюменской области оформили на 49,5 % меньше автокредитов, чем в декабре годом ранее.

Оксана Корнеенкова

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# автокредитование

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