В Тобольске пьяный студент стал виновником ДТП с тремя пострадавшими
ДТП с тремя пострадавшими произошло на ул. Алябьева в Тобольске 22 марта. 16-летний пьяный студент колледжа въехал на автомобиле ВАЗ-2105 в дерево, сообщает областная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель не имеет права управления автомобилем. Подросток дома не ночевал, подрабатывал в автомастерской. Проезжая мимо кафе, взял пассажиров: 20-летнюю знакомую, женщину 33 лет и ее 13-летнюю дочь. В ДТП ранения получили эти три пассажирки.
Показания алкотестера у подростка составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Он пояснил, что машина принадлежит ему, родители не знают о ее наличии.
Госавтоинспекция рекомендует родителям подростков больше времени уделять своим детям, разговаривать с ним об участии подростков в дорожном движении.