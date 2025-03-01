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В Тобольске пьяный студент стал виновником ДТП с тремя пострадавшими

Происшествия, 13:39 22 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с тремя пострадавшими произошло на ул. Алябьева в Тобольске 22 марта. 16-летний пьяный студент колледжа въехал на автомобиле ВАЗ-2105 в дерево, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель не имеет права управления автомобилем. Подросток дома не ночевал, подрабатывал в автомастерской. Проезжая мимо кафе, взял пассажиров: 20-летнюю знакомую, женщину 33 лет и ее 13-летнюю дочь. В ДТП ранения получили эти три пассажирки.

Показания алкотестера у подростка составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Он пояснил, что машина принадлежит ему, родители не знают о ее наличии.

Госавтоинспекция рекомендует родителям подростков больше времени уделять своим детям, разговаривать с ним об участии подростков в дорожном движении.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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