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Михаил Мишустин: системная работа для помощи родителям идет на всех уровнях

Политика, 14:59 26 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ряд решений, направленных на усиление помощи родителям, воспитывающим детей, был принят в Российской Федерации в 2024 году, объявленном президентом Годом семьи.

Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина 26 марта.

Так, в рамках нацпроекта "Демография" продолжилось предоставление маткапитала, который можно получить сразу при рождении первого ребёнка.

Расширяются также варианты использования средств маткапитала. С 2022 года правительство вернулось к его индексации по уровню фактической инфляции.

Кроме того, программа продлена до 2030 года включительно. С момента введения президентом этого механизма уже выдано около 14,5 млн сертификатов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Главное, что системная работа для помощи родителям идет на всех уровнях и она обязательно будет продолжена, как и сейчас – с учётом обратной связи от граждан", – подчеркнул председатель правительства.

Он добавил, что ведётся работа по расширению социальных гарантий для родителей: максимальный размер выплаты по беременности и родам составляет почти 800 тыс. рублей.

Пособие по уходу за ребёнком теперь сохраняется даже при досрочном возвращении к трудовой деятельности, ранее, чем малышу исполнится 1,5 года. Также помогают семьям преодолеть трудности социальный контракт и единое пособие.

Отметим, что с июня 2026 года начнёт действовать механизм, при котором работающие родители с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов, смогут оформлять ежегодную выплату.

Её размер составит больше половины от уплаченного ими НДФЛ. "Такая поддержка станет доступна для четырех миллионов семей, в которых воспитывается около 10 миллионов ребят", – заявил Михаил Мишустин.

Особое внимание уделяется многодетным семьям. По поручению главы государства установлен единый статус таких семей. Предусмотрен ряд федеральных мер поддержки.

Среди них повышенный налоговый вычет и субсидия в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. В 2024 году ей воспользовались почти 160 тыс. семей.

Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство продлило предоставление таких выплат для многодетных семей до конца 2030 года.

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# материнский капитал , Михаил Мишустин , многодетная семья , семьи с детьми

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