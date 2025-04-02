Более 200 единиц спецтехники подготовят в Бердюжском районе к посевной
Более 200 единиц спецтехники подготовят к весеннему боронованию в Бердюжском районе до 10 апреля. Готовность автопарка сельхозпредприятий составляет 98 %, сообщил глава муниципального образования Александр Хуснулин.
В текущем агротехнологическом сезоне площадь посевов составит 39 тыс. 127 га. Большую часть полей аграрии засеют пшеницей и горохом, а также овсом и рапсом. Семена для посевной есть в необходимом количестве на складах предприятий. 80 % семян проверены и пригодны для посева.
Хозяйства создали запас минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов.