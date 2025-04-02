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Более 200 единиц спецтехники подготовят в Бердюжском районе к посевной

Экономика, 19:05 02 апреля 2025

администрация Бердюжского района | Фото: администрация Бердюжского района

Более 200 единиц спецтехники подготовят к весеннему боронованию в Бердюжском районе до 10 апреля. Готовность автопарка сельхозпредприятий составляет 98 %, сообщил глава муниципального образования Александр Хуснулин.

В текущем агротехнологическом сезоне площадь посевов составит 39 тыс. 127 га. Большую часть полей аграрии засеют пшеницей и горохом, а также овсом и рапсом. Семена для посевной есть в необходимом количестве на складах предприятий. 80 % семян проверены и пригодны для посева.

Хозяйства создали запас минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов.

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# АПК , Бердюжский район , посевная кампания

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