В Тобольске участникам культурного забега РУТС предложат две дистанции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Культурный забег РУТС пройдет в Тобольске 3 августа. Маршрут можно преодолевать в комфортном темпе и даже быстрым шагом, поэтому участие не требует длительной физической подготовки.

В отличие от классических забегов, РУТС предлагает участникам преодолеть маршрут, пролегающий через главные исторические и культурные локации города. В 2024 году дистанция прошла через пространство "Моя территория", тюремный замок, гостиный двор, церковь Пресвятой Троицы, школу № 1 и губернский музей. Ко второму забегу организаторы подготовят не менее увлекательный маршрут, который позволит тоболякам по-новому взглянуть на свой город, а гостям познакомиться с родиной Менделеева. Перед стартом для всех участников и их болельщиков будут организованы спортивные активности, мастер-классы и зоны развлечений, сообщает СИБУР.

Во время забега на выбор будет предложено две дистанции: большой круг и малый, это примерно 10 и 5 км. Каждый финишер получит особую медаль и завтрак настоящего бегуна.

Регистрация на забег в Тобольске открыта на сайте. Участником может стать любой желающий от 18 лет.

Напомним, культурный забег РУТС – часть программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Она стартовала 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство.