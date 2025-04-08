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838 млн рублей перечислят в бюджет арендаторы лесов Тюменской области за год

Экономика, 11:21 08 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

838 млн рублей перечислят в бюджет арендаторы за использование лесов Тюменской области в 2025 г. Это на 107 млн рублей больше, чем годом ранее. Они работают по 2 тыс. договорам аренды лесных участков, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Из общего объема контрактов 87% заключены для геологоразведки, добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации линейных объектов.

Всего в аренде находится 1,2 млн га леса, это 11 % от площади областного фонда. Цель на 2025 год – повысить показатель до 12 %.

В 2024 году в регионе заготовили 1 млн куб. м древесины – это 6,3 % от разрешенного объема. В текущем году арендаторы планируют сохранить эти показатели. Специалисты департамента проектируют участки для новых аукционов.

В прошлом году провели восемь аукционов на аренду лесных участков: шесть из них на 20 лотов для заготовки древесины и два на 10 позиций для рекреационной деятельности. По итогам подписали 15 договоров.

В 2024 году объемы лесовосстановления и лесоразведения в 1,5 раза превысили площади выбывших насаждений. Главная цель на 2025 год - удержать баланс между развитием и сохранением природного богатства Тюменской области.

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# аренда , лесной комплекс , лесозаготовка

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