Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по спросу на геологов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ-10 регионов России по спросу на геологов вошла Тюменская область. Работодатели заявили 140 вакансий для таких специалистов, что на половину больше, чем за три месяца прошлого года, сообщает платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Самый активный интерес к поиску и найму геологов проявляют компании добывающей отрасли. Кроме того, в таких специалистах нуждаются работодатели из отраслей "Металлургия, металлообработка" и "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование".

При этом геологи не входят в список дефицитных специалистов в Тюменской области. На одну вакансию для них приходится в среднем 10,1 резюме, что соответствует высокому уровню конкуренции соискателей за рабочие места.

Медианная предлагаемая зарплата в регионе достигает 140 тыс. руб., а наиболее высокий доход - 320 тыс. рублей.

Кроме высокой оплаты труда, работодатели обеспечивают востребованных специалистов дополнительными льготами, выплатами и комфортными бытовыми условиями. В вакансиях упоминаются такие опции, как оплата межвахтового отдыха, прохождение медицинского осмотра за счет компании, проживание в вахтовом благоустроенном поселке, инфраструктура, включающая в себя магазины, баню, прачечную, столовую, медпункт и многое другое. Конкретное наполнение соцпакета и перечень программ заботы о сотрудниках зависит от компании.