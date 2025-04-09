На 27,2 млрд рублей выполнили работ тюменские застройщики с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27,2 млрд рублей составил объем работ, выполненных в строительстве Тюменской области за январь и февраль. Прирост показателя в регионе с начала года составил 87 %, в России – 9,8 %, сообщает департамент экономики.

В ведомстве отметили, что в Тюменской области стартовал конкурс на лучшее достижение строительной отрасли за 2024 г. Победителей выберут по восьми номинациям среди организаций, руководителей, объектов, технологий, продуктов, проектов, развитие населенных пунктов и лучших застроенных микрорайонов.

Присоединиться к конкурсу приглашают всех участников тюменского строительного рынка. Документы принимают до 10 июля, Тюмень, ул. Челюскинцев, 3, телефон для справок 8 (3452) 444-095.

Итоги подведут в преддверии профессионального праздника Дня строителя.