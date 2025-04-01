Создание региональных схем водоснабжения и водоотведения обсуждают эксперты

| Фото: СЕргей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: СЕргей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Создание региональных схем водоснабжения и водоотведения обсуждают эксперты IX Всероссийского водного конгресса, который проходит в Москве в ЦВК "Экспоцентр". Тюменскую область представляет начальник отдела тепло-, водоснабжения и водоотведения департамента ЖКХ Антон Михеев.

"Региональные схемы водоснабжения и водоотведения должны стать руководством по развитию муниципалитетов и содержать в себе некое техническое задание на разработку муниципальных схем. Учитывая серьёзные агломерационные процессы в Тюменской области и других регионах, эксперты склоняются к необходимости разработки таких документов", - прокомментировал Антон Михеев.

Схема водоснабжения и водоотведения — это стратегический документ, который составляют минимум на 10 лет. В нем учитывают все мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Отметим, эксперты также обсуждают актуальные вопросы в области водного хозяйства, государственные программы защиты рек и озёр страны, научные разработки и достижения в сфере очистки и транспортировки воды.