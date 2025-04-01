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Юные танцоры из разных регионов покажут свое мастерство в Тюмени

Спорт, 18:17 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональные соревнования по танцевальному спорту "В ритме танца – 2025", а также состязания в дисциплине "Европейская программа" пройдут в Тюмени с 12 по 13 апреля в спортивном комплексе "Строймаш".

Соревнования посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие танцевальные дуэты из Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской областей, а также Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, сообщает региональный департамент спорта.

Кроме того, в рамках областных соревнований состоится фестиваль "Танцуют школы". Танцоры из 12 школ Тюмени сразятся в баттлах по брейкдансу и современной хореографии. Также выступят ребята в номинации "Адаптивная хореография".

Гости праздника станут присоединятся к флешмобу и вальсу Победы с участниками специальной военной операции, посмотрят выставку детского творчества.

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# департамент спорта , соревнования , танцы

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