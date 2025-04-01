Экспортное сотрудничество тюменских предприятий выходит на новый уровень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудничество предприятий Тюменской области с зарубежными партнерами выходит на новый уровень. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

"Мы активно участвуем в тендерах, в том числе с иностранными партнерами на поставку буровых установок. Кроме того, есть ещё ряд потенциально интересных проектов по совместному производству с зарубежными предприятиями. Это результат организованных областными властями бизнес-миссий прошлого года, и достигнутых договорённостей", - уточнил генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.

По его словам, компания прорабатывает шаги по реализации возможной кооперации. У каждого государства свои особенности и надо быть к ним готовыми. Именно поэтому тюменский производитель уже проходит аккредитацию на Ближнем Востоке.

Способствуют созданию деловых взаимоотношений бизнес-миссии. Такие поездки планируют проводить на протяжении всего 2025 г. Одна из них в Узбекистан уже принесла свои результаты.

"Во время визита мы убедились в эффективности нашего взаимодействия с узбекской стороной через наш Центр поддержки экспорта. Это, прежде всего, содействие в открытии юридических лиц за рубежом и аренде производственно-складских помещений. Всего за 2024 год юрлица за рубежом открыли семь компаний, две воспользовались услугами по организации производственно-складских посещений в Узбекистане", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Он отметил, в 2025 г. предоставление таких услуг продолжается. Есть все предпосылки для расширения товарооборота между региональными рынками. Именно поэтому было особенно важно детально обсудить с партнерской стороной все расчёты, логистику грузоперевозок, и нормативно-правовые особенности.