  • 13 апреля 202513.04.2025воскресенье
  • USD84,0040
    EUR96,2163
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер юго-западный

Экспортное сотрудничество тюменских предприятий выходит на новый уровень

Экономика, 12:53 13 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудничество предприятий Тюменской области с зарубежными партнерами выходит на новый уровень. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

"Мы активно участвуем в тендерах, в том числе с иностранными партнерами на поставку буровых установок. Кроме того, есть ещё ряд потенциально интересных проектов по совместному производству с зарубежными предприятиями. Это результат организованных областными властями бизнес-миссий прошлого года, и достигнутых договорённостей", - уточнил генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских.

По его словам, компания прорабатывает шаги по реализации возможной кооперации. У каждого государства свои особенности и надо быть к ним готовыми. Именно поэтому тюменский производитель уже проходит аккредитацию на Ближнем Востоке.

Способствуют созданию деловых взаимоотношений бизнес-миссии. Такие поездки планируют проводить на протяжении всего 2025 г. Одна из них в Узбекистан уже принесла свои результаты.

"Во время визита мы убедились в эффективности нашего взаимодействия с узбекской стороной через наш Центр поддержки экспорта. Это, прежде всего, содействие в открытии юридических лиц за рубежом и аренде производственно-складских помещений. Всего за 2024 год юрлица за рубежом открыли семь компаний, две воспользовались услугами по организации производственно-складских посещений в Узбекистане", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Он отметил, в 2025 г. предоставление таких услуг продолжается. Есть все предпосылки для расширения товарооборота между региональными рынками. Именно поэтому было особенно важно детально обсудить с партнерской стороной все расчёты, логистику грузоперевозок, и нормативно-правовые особенности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Пантелеев , центр поддержки экспорта Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 13.04.2025Экспортное сотрудничество тюменских предприятий выходит на новый уровень
19:20 11.04.2025В Тюменской области готовятся к посевной кампании
17:32 11.04.2025Денис Каравайкин из Каскары открыл детскую студию с господдержкой
17:00 11.04.2025Более 6,6 млрд рублей направят на капремонт в Тюменской области за два года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора