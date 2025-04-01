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Три участка дорог в Тюмени отремонтируют методом фрезерования в 2025 году

Экономика, 15:42 14 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три дорожных объекта отремонтируют методом фрезерования в Тюмени в 2025 году. Работы пройдут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба городской администрации.

Муниципальный контракт заключён на ремонт участков: Воронинские горки от Обхода города Тюмени до ул. Метелёвская, 2; ул. 30 лет Победы на участке от ул. Мельникайте до ул. Пермякова; улица Уездная от пересечения с ул. Престольная до ул. Александра Протозанова.

Также разрушения дорожного покрытия после зимы проявились на ряде других дорожных объектов. Так, на улицах Запольной — 50 лет ВЛКСМ ремонт будет произведен фрезерованием. Протяженность участка составляет 5,3 км.

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# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , ремонт дорог

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