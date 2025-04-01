В Тюменской области центр "Мой бизнес" предложит новые меры поддержки креативным предпринимателям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддержка креативных предпринимателей – новая задача перед центрами "Мой бизнес". Ее обозначил министр экономического развитии России Максим Решетников во время V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" в Подмосковье 14 апреля.

В его работе принимает участие делегация Тюменской области.

"Поддержка креативных индустрий - это не новое для нас направление. Хотя закон вышел в этом году, мы вместе с Тюменским агентством развития креативных индустрий будем обсуждать новые меры поддержки. Будем опираться, в первую очередь, на реальные запросы. Еще одна задача - это помощь участникам СВО, которые после возвращения планируют открыть для себя новые возможности, открыть собственное дело. Мы как Центр "Мой бизнес" будем сопровождать, и помогать им в этом", - рассказала заместитель генерального директора - руководитель центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

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Обучающий курс, специально разработанный для участников СВО и их семей, пройдет в Тюмени 12 мая. Организаторы модуля - проект "Предпринимательство" партии "Единая Россия", правительство Тюменской области, ТРО "Опора России", центр "Мой бизнес", фонд "Защитники Отечества".

"Сейчас крайне важна эффективная работа с инфраструктурой на местах, региональных команд. От нас ждут, что инструменты поддержки для бизнеса будут донастроены при необходимости и актуальны для нашего региона", - прокомментировала итоги Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" Ильяна Багишева.

Участниками мероприятия стали более 600 представителей профильных региональных органов власти, руководители инфраструктуры поддержи МСП, региональные бизнес-тренеры. Специальные гости – представители ФОИВ, крупного бизнеса, банковского сектора, эксперты.

В пленарном заседании "Бизнес России: новые векторы и новые смыслы" участвовали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития России Максим Решетников. Модератором сессии выступила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Напомним, одним из новых направлений работы центра "Мой бизнес" Тюменской области с начала 2025 г. стало развитие молодежного предпринимательства. Для этого создаются совместные с учреждениями молодежной политики региона проекты.

Консультации от специалистов центра стали доступны в МФЦ. Тюменцам помогают найти ответы на все вопросы по организации и ведению предпринимательской деятельности.

Форум "Мой бизнес. Я – самозанятый", который впервые прошел в Тюмени в конце 2024 г., станет традиционным.

Все меры поддержки предпринимателям оказывают в рамках реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Анжела Лебедева