  • 24 апреля 202524.04.2025четверг
  • USD82,3637
    EUR94,5723
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер южный

В Тюменской области на 57,7 % сократился объем выдачи кредитных карт

Экономика, 18:05 24 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 57,7 % сократился объем выдачи кредитных карт в Тюменской области, Югре и на Ямале за год. Если в марте годом ранее жители регионов оформили 75,1 тыс. таких платежных средств, то в третьем месяце текущего года – 31,8 тыс.

Эксперт Национального бюро кредитных историй Алексей Волков подчеркнул, что период сокращения выдачи, который начался в 2024 году продолжится.

"Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. Аппетит банков к риску также находится на довольно низком уровне. Кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается. Таким образом, на получение кредитной карты с необходимым лимитом могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем персонального кредитного рейтинга, и уровнем долговой нагрузки не более 50 процентов", - пояснил представитель НБКИ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кредитные карты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 24.04.2025Чистую питьевую воду получили жители деревни Падерина Тюменского района
18:16 24.04.2025Региональный центр инжиниринга оказывает компаниям технологические услуги на льготных условиях
18:05 24.04.2025В Тюменской области на 57,7 % сократился объем выдачи кредитных карт
16:04 24.04.2025Декларации на 38,8 тыс. тонн зерна признали недействительными в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора