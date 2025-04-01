В Тюменской области на 57,7 % сократился объем выдачи кредитных карт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 57,7 % сократился объем выдачи кредитных карт в Тюменской области, Югре и на Ямале за год. Если в марте годом ранее жители регионов оформили 75,1 тыс. таких платежных средств, то в третьем месяце текущего года – 31,8 тыс.

Эксперт Национального бюро кредитных историй Алексей Волков подчеркнул, что период сокращения выдачи, который начался в 2024 году продолжится.

"Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. Аппетит банков к риску также находится на довольно низком уровне. Кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается. Таким образом, на получение кредитной карты с необходимым лимитом могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем персонального кредитного рейтинга, и уровнем долговой нагрузки не более 50 процентов", - пояснил представитель НБКИ.