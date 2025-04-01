  • 17 апреля 202517.04.2025четверг
  • USD82,5892
    EUR93,3356
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер западный

В Увате "Заплыв юных" соберет 250 ребят

Спорт, 09:40 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 250 пловцов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска станут участниками областных соревнований "Заплыв юных". Соревнования пройдут в Увате в стенах ФОК "Иртыш" 19 и 20 апреля, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Состязания проводятся в двух возрастных группах – 9-10 лет (младшая) и 11-13 лет (средняя). 19 апреля старт заплывов запланирован на 11 часов 30 минут – спортсменов ждут 50 м вольным стилем, 50 м брассом, 100 м на спине и 100 м комплексного плавания. 20 апреля начало соревнований в 9 часов 30 минут.

Отметим, что состязания в Увате станут первым этапом областных соревнований. Второй пройдет в Ишиме 26-28 сентября, третий — в Заводоуковске 27-30 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# плавание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 17.04.2025120 юных тоболяков станут участниками турнира по кудо
09:40 17.04.2025В Увате "Заплыв юных" соберет 250 ребят
13:09 16.04.2025В функциональном многоборье примут участие ветераны СВО на фестивале "Здоровое Отечество"
08:27 16.04.202580 спортсменов примут участие в первенстве Тюмени по синхронному плаванию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора