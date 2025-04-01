В Увате "Заплыв юных" соберет 250 ребят

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 250 пловцов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска станут участниками областных соревнований "Заплыв юных". Соревнования пройдут в Увате в стенах ФОК "Иртыш" 19 и 20 апреля, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Состязания проводятся в двух возрастных группах – 9-10 лет (младшая) и 11-13 лет (средняя). 19 апреля старт заплывов запланирован на 11 часов 30 минут – спортсменов ждут 50 м вольным стилем, 50 м брассом, 100 м на спине и 100 м комплексного плавания. 20 апреля начало соревнований в 9 часов 30 минут.

Отметим, что состязания в Увате станут первым этапом областных соревнований. Второй пройдет в Ишиме 26-28 сентября, третий — в Заводоуковске 27-30 ноября.