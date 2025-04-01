Тюменские бизнес-объединения помогут преодолеть дефицит подрядчиков капремонта

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Торгово-промышленная палата Тюменской области и Саморегулируемая организация строителей посодействуют преодолению дефицита подрядчиков капремонта в Тюменской области. Их представители участвовали в рабочей встрече, посвященной этой теме, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"У нас отличная собираемость. В последние полгода реорганизована работа Фонда капитального ремонта. Мы сегодня пытаемся создать максимально лояльную для подрядчиков систему. Снизили до минимума обеспечительные платежи, авансы повысили до максимума. Но подрядчиков пока не хватает - это проблема номер один", - обратился к участникам встречи заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области с начала года заключил контракты на ремонт более 840 конструктивных элементов. Подрядные организации обновят крыши, сети, фасады, подвалы. За ходом работ уже наблюдают жители многоквартирных домов. На очереди не менее масштабные работы: на торги готовят выставить услуги по ремонту ещё более 770 конструктивов. Но надёжные подрядчики, с которыми фонд работает давно, уже набрали необходимый объём. Поэтому нужны новые рабочие руки.

Стороны сделали предложения по дальнейшей доработке условий для подрядных организаций и возможной подготовке профессиональных кадров для выполнения ремонтных работ на многоквартирных домах.

Напомним, выполнять капитальный ремонт многоквартирных домов имеют право только компании, которые входят в состав саморегулируемых организаций строителей, проектировщиков и изыскателей и включённые в реестр квалифицированных подрядных организаций.