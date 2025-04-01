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В Тюменской области количество резюме от подростков выросло в 2,3 раза

Экономика, 20:27 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2,3 раза выросло количество резюме соискателей 14-17 лет в Тюменской области в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные ожидания составили в среднем 25 тыс. рублей в месяц при частичной занятости, сообщает "Авито работа".

Такой рост во многом отражает стремление современной молодежи к самостоятельности: подростки хотят не только зарабатывать свои первые деньги, но и получить опыт работы. Особенно активно этот процесс идет в период каникул, когда у школьников появляется больше свободного времени.

Заметнее всего вырос интерес к позиции продавца-кассира: количество резюме в I квартале 2025 года выросло на 100 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем соискатели рассчитывают на оплату 30 тыс. рублей в месяц.

Интерес именно к этой профессии растет во многом потому, что для данной возрастной группы свойственно искать временную/частичную занятость с быстрыми выплатами, а работодатели для таких позиций часто предлагают гибкий график, также для них не требуется специального образования, а иногда и опыта.

На втором месте по росту количества резюме находится профессия почтальона — резюме с указанием этой позиции за исследуемый период стало на 54 % больше. Зарплатные ожидания для нее составили 20 тыс. рублей в месяц.

На 50 % выросло количество резюме кандидатов в возрасте 14-17 лет на место фотографа. Такие соискатели хотели бы получать зарплату 50 тыс. рублей в месяц. Также год к году подростки Тюменской области стали активнее проявлять интерес к работе мастером ногтевого сервиса (+13 %).

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# Авито , занятость , резюме

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