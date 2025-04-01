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11,2 км дорог отсыпят щебнем в тобольской "Усадьбе"

Экономика, 20:52 17 апреля 2025

из Telegram-канала главы Тобольска | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска

11,2 км дорог отсыпят щебнем в микрорайоне "Усадьба" Тобольска. Подрядчик приступил к разбивке осей и подготовке трасс для обеспечения подъезда к каждому жилому участку.

Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Понимаю, что техника в лесном массиве вызывает вопросы, но без этого невозможно обеспечить проезд к участкам: все работы проводятся с соблюдением экологических норм и требований", - отметил глава города.

Сейчас специалисты обеспечивают просеки для проезда ко всем 100 % участков. В июне начнут щебенение дорог. Добавим, обустройство микрорайона "Усадьба" рассчитано на три года: с 2025 по 2027 годы.

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# ремонт дорог , Тобольск

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