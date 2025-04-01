"Динамо-Тюмень" и "ЦифроVой СпецнаZ" сыграли в хоккей в честь 80-летия Победы

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Товарищеский матч по хоккею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся на ледовом корте СК "Партиком" 23 апреля. На арену вышли две команды: ХК "Динамо-Тюмень" и "ЦифроVой СпецнаZ", в составе которого руководители ведомств, отвечающие за цифровое развитие в своих регионах.

"У нас появилась традиция проводить такие матчи с командой "ЦифроVой СпецнаZ" и с каким-либо партнером или командой, которая хотела бы с нами сыграть. Прошлый проходил в рамках цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех". В этот раз игру приурочили к "Инфофоруму" и посвятили ее 80-летию Победы", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В команду "ЦифроVой СпецнаZ" входят более 20 представителей сферы из разных уголков Росии: Москвы, Калуги, Ямала, Тюмени и других. Впервые в сборную вошел заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Виктор Квасов. На матче ему вручили брендированную хоккейную джерси.

"Цель этой встречи в том, чтобы сдружиться командами для взаимодействия. Я думаю, что в дальнейшем будет необходимо привлекать ветеранов спецоперации для участия в данном виде спорта. Можно сделать сборную по хоккею из ветеранов СВО, чтобы люди, которые показали себя на линии фронта, могли еще и проявить себя на хоккейной площадке", - отметил Виктор Квасов.

Впервые за тюменцев из "СпецнаZа" сыграл американский профессиональный тренер по хоккею Шон Скиннер. Он работал с командами НХЛ и КХЛ, в частности, с Александром Овечкиным, Сидни Кросби и другими. В Тюмень он приехал по своим делам, а когда ему предложили поучаствовать в товарищеском матче, с удовольствием согласился, отметив, что самые лучшие игроки в хоккей – русские.

"Я много путешествую по миру, каждый знает, кто в действительности одержал Победу в Великой Отечественной войне — это русские. И поэтому для меня честь играть здесь в матче, посвященном именно этому событию", - добавил Шон Скиннер.

В результате ХК "Динамо-Тюмень" и ХК "ЦифроVой СпецнаZ" сыграли вничью. Счет составил 3:3.

Напомним, что "Инфофорум" объединил более 400 участников. В числе ключевых гостей – губернатор Тюменской области Александр Моор, депутат Госдумы РФ Эрнест Валеев, заместитель министра Минцифры Александр Шойтов и другие эксперты.

Виктория Макарова