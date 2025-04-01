Два человека погибли при пожаре в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два человека погибли при пожаре в дер. Елань Нижнетавдинского района 24 апреля, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Октябрьской поступило в 11 часов 12 минут. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на рядом стоящие надворные постройки.

Пожар ликвидирован на площади 160 квадратных метров. На месте работали восемь человек личного состава от МЧС России совместно с противопожарной службой области.

Причина пожара устанавливается.