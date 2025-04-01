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Тюменская область удостоилась гран-при турпремии "Регионы туризма и гостеприимства"

Экономика, 09:49 27 апреля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Гран-при в федеральной туристической премии "Регионы туризма и гостеприимства" заняла Тюменская область. Субъект отметили в трех номинациях: санаторного и оздоровительного туризма, событийного туризма и гастрономического туризма, сообщает инфоцентр правительства.

Награждение прошло в Воронеже. Премия ранее именовалась Russian Travel Awards.

"Мы искренне рады, что достижения Тюменской области в сфере туризма были высоко оценены экспертным советом. Это результат слаженной работы всего туристического сообщества: партнеров, предпринимателей, организаторов мероприятий", - отметил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Гран-при в номинации "Регионы событийного туризма" Тюменская область разделила с Нижегородской, первое место у Кузбасса.

А за победу на Всероссийской премии "Туристические города" боролись более 60 городов страны, включая Ялуторовск, Тюмень и Тобольск. По итогам конкурса Тобольск завоевал гран-при в номинации "Город туристических брендов", первого места был удостоен город Семенов Нижегородской области.

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"Гран-при именно в этой номинации для нас особенно важен. Работа над брендом "Тобольск – ключ к Сибири" шла два года. Особая благодарность всем, кто сейчас поддерживает и продвигает наш бренд! Это общая победа города!", — отметила директор департамента по культуре и туризму администрации города Тобольска Зухра Исимбаева.

Тюмень попала в шорт-лист премии в номинациях "Город семейного туризма и отдыха" и "Город санаторного и оздоровительного туризма".

Диплом в специальной номинации попечительского совета "Городская площадка для проведения мероприятий событийного туризма" получил туристический комплекс "Ялуторовский острог".

Ознакомиться с туристическим потенциалом региона можно на портале VisitTyumen.

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