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Жителям Тюменской области напомнили о декларировании доходов за 2024 год

Экономика, 16:32 27 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области напомнили о декларировании доходов за 2024 г. До окончания декларационной кампании осталось несколько дней.

До 30 апреля сдать форму З-НДФЛ должны 37,5 тыс. налогоплательщиков. Основная часть из них – 57 % - продали недвижимость до окончания минимального срока владения, 37 % - транспорт.

Кроме того, отчитаться нужно за полученные выигрыши в лотерею от четырех тыс. до 15 тыс. рублей, дорогие подарки не от близких родственников, выручку с аренды квартиры.

Как выяснил "Вслух.ру", оплатить налог по декларации необходимо до 15 июля 2025 г.

"Если декларация не будет представлена, начиная с 16 июля налоговый орган проведёт бездекларационную камеральную проверку и доначислит налог самостоятельно. Кроме этого, в отношении таких плательщиков будут применены меры ответственности согласно налоговому кодексу", –пояснила начальник отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тюменской области Лариса Задворных.

По итогам прошлой декларационной кампании бездекларационные камеральные проверки проведены в отношении 4,5 тыс. тюменцев, общая сумма предъявленного налога и штрафа составила 178 млн рублей, пишет Вслух.ру

Заполнить декларацию 3-НДФЛ, а также оплатить налоги можно через личный кабинет на официальном сайте ФНС.

Если возникнут вопросы, можно позвонить в УФНС по Тюменской области (3452) 39-35-41, доб. 1433, 1432, 1529, 1522. Либо через Единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22.

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