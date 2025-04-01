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Витрину "Сделано в Тюменской области" откроет еще один маркетплейс

Экономика, 11:52 28 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Витрина "Сделано в Тюменской области" заработает на маркетплейсе Wildberries. Местные производители представят свою продукцию широкой аудитории и повысят узнаваемость бренда, сообщает региональный центр "Мой бизнес".

"Недавно мы запустили витрину "Сделано в Тюменской области" на Ozon, и теперь продолжаем расширять горизонты, открывая аналогичный проект на Wildberries. Нам важно, чтобы тюменские предприниматели могли увеличить продажи по всей стране. Региональные витрины создаются в рамках программы поддержки отечественных производителей", — рассказала заместитель генерального директора — руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

Подать заявку можно по ссылке.

В региональной витрине на "Озон" представлено более 650 товаров от производителей Тюменской области: продукция для дома и ремонта, товары для спорта, туризма, красоты, здоровья, для детей и животных.

Проект реализуется в рамках федеральной программы "Создано в России" и региональной инициативы "Сделано в Тюменской области". Поддержка оказывается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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# маркетплейс , Мой бизнес , поддержка предпринимателей , Сделано в России

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