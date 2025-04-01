Александр Моор обсудил подготовку рабочих кадров и развитие строительной отрасли в Ялуторовске

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Две важные для региона темы – подготовку рабочих кадров и развитие строительной отрасли – затронул губернатор Тюменской области Александр Моор в Ялуторовске 28 апреля.

Пост об этой рабочей поездке глава региона разместил в своем Telegram-канале.

Александр Моор побывал в Агротехнологическом колледже. Оборудование в учебных мастерских недавно модернизировали. Лаборатории теперь оснащены по последнему слову техники.

“В подготовке специалистов, которые сегодня нужны экономике региона, участвуют представители реальных производств. Такой подход позволяет готовить кадры, востребованные на предприятиях. Об этом говорят показатели трудоустройства выпускников, которые в нашем регионе достигают 90%”, – написал он.

Еще один важный вопрос – дальнейшее развитие строительной отрасли. Здесь большую роль играет строительно-индустриальный кластер. Сегодня в него входит 75 участников из пяти регионов страны. Губернатор обсудил с представителями компаний перспективы развития отрасли.

Кластерная форма кооперации компаний доказала свою эффективность, заверил глава региона. Она помогает масштабировать производства, реализовывать новые инвестиционные проекты. Яркий пример успешного развития – группа компаний "Партнер", которая располагается в Ялуторовске.

“Встреча с коллегами прошла в преддверии 1 Мая – Праздника Весны и Труда. Поэтому пожелал трудовым коллективам успехов в работе и активного движения вперед”, – написал губернатор.

из Telegram-канала Александра Моора