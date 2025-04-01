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Аграрии Голышмановского округа внесут 8,2 тыс. тонн удобрений перед посевной кампанией

Экономика, 17:00 29 апреля 2025

администрация Голышмановского округа | Фото: администрация Голышмановского округа

8 тыс. 217 т удобрений внесут в сельхозземли аграрии Голышмановского округа перед посевной кампанией. "Тюменские молочные фермы" уже удобрили 3 тыс. 783 га многолетних трав, агрохолдинг "Голышмановский" - 450 га, сообщает администрация муниципалитета.

Азотистые удобрения помогают растению наращивать зелёную массу и справляться с болезнями. Фосфор влияет на рост корневой системы, образование цветочных почек и плодов, повышает устойчивость к низким температурам. Калий используют для укрепления иммунитета растения, ускорения цветения и быстрого сбора урожая. Известковые удобрения нужны для регулирования кислотности почвы и обогащения ее кальцием.

Если необходимые питательные вещества в почве отсутствуют или их не хватает, рост посевов замедляется, уточняется в сообщении.

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# АПК , Голышмановский округ , посевная кампания

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