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Передачу инвесторам объектов культурного наследия обсудили в Тюменской области

Экономика, 20:43 30 апреля 2025

департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Перспективу передачи инвесторам объектов культурного наследия обсудили в Тюменской области. Представители Инвестиционного агентства и ДОМ.РФ также договорились об объемах вовлечения федеральных земель в строительство, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

"ДОМ.РФ выступает федеральным агентом, отвечающим за эффективное вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных земель через механизм аукционов для застройщиков. Инвестиционное агентство окажет информационную поддержку компании, в части поиска инвесторов и распространения информации о планируемых аукционах", - уточняется в сообщении.

Отметим, команда госкорпорации ДОМ.РФ находится в Тюменской области с рабочим визитом.

Напомним, на торги ДОМ.РФ выставил жилой дом из состава усадьбы Г. В. Фонякова в Тобольске. Инвесторам предлагают лот в составе здания площадью 428,9 кв. м и аренды земельного участка 0,08 га. Начальная цена лота — 12,49 млн рублей, заявки принимают до 26 мая.

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# Земля , инвестиции , объекты культурного наследия

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