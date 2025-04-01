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Шесть километров асфальтобетонного полотна заменят на дороге в Сорокинском районе

Экономика, 14:04 30 апреля 2025

из Telegram-канала Главного управления строительства Тюменской области | Фото: из Telegram-канала Главного управления строительства Тюменской области

Шесть километров асфальтобетонного полотна заменят на дороге Большое Сорокино - Знаменщиково в Сорокинском районе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Это первый большой объект, где работы уже стартовали. Всего в муниципальном образовании за год обновят восемь километров дорожного покрытия.

Готовятся к началу дорожных работ и в Викуловском районе, где отремонтируют три участка региональных дорог: Викулово - Озерное – Катай, Абатское – Викулово, Викулово - Каргалы – Серебрянка участок от Поддубровного до Каргалы. Общая протяженность ремонта превысит девять километров.

Работа уже стартовала в Тюмени и Тюменском районе. Подрядчики запустили в работу асфальтобетонные заводы на три недели раньше, чем в 2024 г.

Напомним, в 2025 г. по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" ремонт дорог проведут во всех 22 районах юга Тюменской области. Всего запланировали обновить около 290 км дорожного покрытия.

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# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , ремонт дорог

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